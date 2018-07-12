Dr. Fatih Kacıroğlu: “Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun”

Fatih Kacıroğlu, insan merkezli sağlık hizmeti anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği dönüşümlerle son yıllarda birçok alanda olduğu gibi sağlıkta da çağ atlayan Türkiye’nin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimle fiili olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğini söyledi.

Yeni sistemin ilk Bakanlar Kurulu’da Dr. Fahrettin Koca’nın ilk Sağlık Bakanı olduğunu belirten Dr. Fatih Kacıroğlu, “Yeni sistemimizin Aziz Milletimiz’e ve Devletimiz’e hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki modern, kanıta dayalı tıp uygulamaları gün geçtikçe daha da gelişecek, insanımız hak ettiği sağlık hizmetini alacağı gibi aynı zamanda temel sağlık hizmetleri ve sağlığın korunması hususunda da dünyanın en iyi ülkeleri arasında olacaktır. Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca Beyefendi’yi tebrik ediyor, sağlıklı bir gelecek inşası yolunda başarılar diliyorum. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun” dedi.