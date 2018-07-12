Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 10:02

Dr. Fatih Kacıroğlu: “Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun”

Erzurum Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

Dr. Fatih Kacıroğlu: “Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun”

12 Temmuz 2018 10:02

Fatih Kacıroğlu, insan merkezli sağlık hizmeti anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği dönüşümlerle son yıllarda birçok alanda olduğu gibi sağlıkta da çağ atlayan Türkiye’nin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimle fiili olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğini söyledi.


Yeni sistemin ilk Bakanlar Kurulu’da Dr. Fahrettin Koca’nın ilk Sağlık Bakanı olduğunu belirten Dr. Fatih Kacıroğlu, “Yeni sistemimizin Aziz Milletimiz’e ve Devletimiz’e hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki modern, kanıta dayalı tıp uygulamaları gün geçtikçe daha da gelişecek, insanımız hak ettiği sağlık hizmetini alacağı gibi aynı zamanda temel sağlık hizmetleri ve sağlığın korunması hususunda da dünyanın en iyi ülkeleri arasında olacaktır. Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca Beyefendi’yi tebrik ediyor, sağlıklı bir gelecek inşası yolunda başarılar diliyorum. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç