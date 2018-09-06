Dr. Mahmut Uçar’dan Halk Sağlığı Haftası açıklaması

Mahmut Uçar, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bu haftanın amacının halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak olduğunu ifade eden Dr. Mahmut Uçar, şöyle konuştu:

“Halk sağlığı, bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak amacıyla bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak esastır. Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek halk sağlığı çalışmalarının temel amaçlarındandır.

Bu kapsamda, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ilimizin en ücra köşelerine kadar ulaşan, 5879 personeli ile vatandaşımıza çeşitli unvan ve meslek sınıfından çalışanı ile ekip ruhu anlayışı içerisinde, birinci basamak sağlık hizmeti sunmaktadır.

69 Aile Sağlığı Merkezinde; 250 Aile Hekimimiz ile sağlığı koruma ve geliştirme, muayene, aşılama, enjeksiyon, pansuman ve sağlıkla alakalı her türlü danışmanlık hizmetlerini ve Aile hekimine gelemeyecek durumunda olan vatandaşlarımıza da yaşadıkları yerde ziyaret edilerek evde sağlık hizmeti vermekteyiz.

13 ayrı hastalık yapıcı etkene karşı sürdürülen ulusal aşı programı ile yılda yaklaşık 277.150 doz aşıyı çocuklarımıza uyguluyoruz.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede hedef, hastalıkların ortaya çıkışını engellemektir. Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü sürekli bulaşıcı hastalıklara yönelik izleme yapmakta, herhangi bir salgın tehlikesi durumunda harekete geçerek salgın kontrol çalışmalarına başlamaktadır.

İçme ve kullanma sularının güvenilir olması için, her gün çeşitli noktalardan su numuneleri alınarak tahlile gönderilmektedir. Tahlil sonuçlarına göre sağlığı bozacak olumsuzluk durumunda, ilgili kurumlar hemen uyarılarak, önlem alınması sağlanmaktadır.

Ulusal programlarımız doğrultusunda sağlığımızı tehdit eden obezite, tütün kullanımı gibi risk faktörlerine karşı vatandaşlarımızla birlikte mücadele edilmektedir. Üç kanser türünde Toplum Sağlığı Merkezlerimizde ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde (Meme, Rahim Ağzı, Kalın Barsak) erken teşhise yönelik taramalar ve eğitimler yapılmaktadır.”

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü olarak 5 Eylül 2018 tarihinde Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Nenehatun Çocuk Evleri’nde gün boyu süren “Halk Sağlığı Haftası Etkinliği” düzenlendiğini kaydeden Dr. Uçar, “

Etkinlik kapsamında 0-18 yaş grubu olan 40 çocuğa Sağlıklı Yaşam Aracı’nda şapka, sağlık dergisi, elma, su, çerez ve sağlık broşürleri dağıtıldı. Sağlıklı beslenme standı, boy-kilo ölçümü standı, el yıkama standı, ağız-diş sağlığı standı ve sağlıklı internet kullanımı standı açılarak çocuklara bilgilendirmeler yapıldı, konferanslar verildi. Ayrıca antrenör eşliğinde çocuk oyunları oynanarak çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı.” diye konuştu.