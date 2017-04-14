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14 Nisan 2017 11:10

‘Dük’ ve ‘Çapkın’ uyuşturucuya geçit vermedi

Erzurum polisinin narkotik dedektör köpeği ’Dük’ ve ’Çapkın’ın da katılımıyla düzenlediği iki ayrı operasyonda 3 kilo metamfetamin ile 2 kilo 575 gram esrar ele geçirildi.

‘Dük’ ve ‘Çapkın’ uyuşturucuya geçit vermedi

14 Nisan 2017 11:10


Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlk operasyonda batı illerine giden bir tırda narkotik dedektör köpeği ‘Dük’ yardımıyla yapılan aramada tırın zulasına gizlenmiş vaziyette 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İkinci operasyonda ise uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları öğrenilen şüpheli iki araç durduruldu. Narkotik dedektör köpeği ‘Çapkın’ marifetiyle yapılan aramada 2 kilo 575 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.




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