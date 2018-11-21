Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri

Çocuk Hakları Günü Oltu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Oltu Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Atatürk Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Lokman Cerrah, Oltu Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Kılıç, çocuklar, aileleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Lokman Cerrah, programda yaptığı konuşmada, çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak adına bu gibi etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Cerrah, şunları söyledi: “Yılda bir defa da olsa farkındalık oluşturmak amacıyla bu günü kutlamak güzel ancak bu günü bir günle sınırlandırmamak, bütün hayatımızın her anına, her dakikasına çocuğu yerleştirmek ve onu sadece bu günün değil geleceğin en önemli varlığı olarak kabul etmek, bizim hem dini hem de milli bir görevimizdir”

Oltu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Kılıç, Dünya Çocuk Hakları Gününün, 20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla kutlandığını anımsattı.

Çocuk hakları gününün tarihçesine değinen Kılıç, ‘' Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalamıştır. Bu çerçevede çeşitli etkinlikler düzenleniyor, amacımız bu alanda farkındalık oluşturarak, çocuklarımızı sevindirmek. Programa emeği geçenlere teşekkür ediyorum' 'dedi.

Daha sonra Atatürk Üniversitesi Oltu Yerleşkesi spor salonunda Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri tarafından organize edilen etkinliğe geçildi. Etkinlikte çocuklar sandalye kapmaca ve çuval yarışı yaparak, şarkılar söylediler.

Buradaki programdan sonra özel bir oyun ve eğlence alanına götürülen çocuklar, burada da top havuzunda doyasıya eğlenerek, çeşitli eğitici ve beceri oyunlarıyla da stres attı.

Etkinliklere davet edilen veliler, çocuklara gösterilen ilgi ve alakadan ötürü memnun ayrıldıklarını ifade ederek Oltu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Kılıç ve personeline teşekkür etti.