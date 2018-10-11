Dünya Kızları Buz Hokeyi Günü Kutlandı

Dünya Kızlar Buz Hokeyi Günü, 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda kutlandı. Gösteri maçının ardından sporculara katılım belgesi verildi.

Erzurum'da bayan buz hokeyciler için ‘Dünya Kızlar Buz Hokeyi Günü'nde kutlama yapıldı.

3 Binlik Buz Hokey Salonu'nda düzenlenen kızlar buz hokeyi gösteri maçları nefes kesti. Müsabakalar sonucunda kız buz hokeycilere katılım belgesi verildi.

Dünya genelinde kadın hokeyinin gelişmesine katkıda bulunmak, ülkeden ülkeye yayılmasını sağlamak, hem sporhem de eğlence için bir araya gelinmesinin amaçlandığı Dünya Kızlar Buz Hokeyi Günlerinde 6 kıta ve 42 ülkede etkinlikler gerçekleşti.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) bünyesinde organize edilen Dünya Kızlar Buz Hokeyi Gününde Buz Hokeyi sporunun tanıtıldığı organizasyona katılan yeni sporcu adaylarına buz hokeyi hakkında bilgiler ve hediyeler verildi. Etkinlik, katılımcılara yeni bir arkadaş ortamına giriş yapma fırsatını sunduğu gibi, çeşitli oyun ve aktiviteler ile eğlenceye dönüştü.

Etkinliklere başta küçük yaştaki kız çocukları olmak üzere Milli Takım sporcuları ve sporseverlerin katılımıyla gerçekleşti.