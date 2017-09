Dünya şampiyonu Milli atlet Guliyev genç sporcularla buluştu

Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 200 metrede 20.09’luk derecesiyle altın madalya kazanan Ramil Guliyev, Erzurum’da düzenlenen Atletizm Geliştirme Kampı’nda genç sporculara tecrübelerini anlatarak soruları cevapladı. Sporculara yaptıkları işi yarı yolda bırakmamalarını söyleyen Guliyev, “Siz yaptığınız işi yarı yolda bırakmayın. Yollarınız çok zorlu olacak. Ama bu yolu yarı yolda bırakmayınız. Her zaman yaptığınız işi sonuna kadar getirin. Ben inanıyorum, siz yaptığınız işin sonunda başarılı olacaksınız. Mutlaka yaptığınız her işi sonuna kadar getiriniz” diye konuştu.

“Biz ailecek zor zamanlar yaşadık”

Atletizm’e başladığında en büyük desteği ailesinden aldığını belirten Milli atlet Ramil Guliyev, “Ailem çok büyük destek oldu. Ailem bana her türlü desteği spor yapmak için veriyorlardı. Biz ailecek zor zamanlar yaşadık. Evde bayat ekmek bile yoktu. Ama benim annem, babam her zaman çalışıyordu ki ben sporda başarılı olayım. Ben sporu bırakmayayım diye her şeyi yapıyorlardı. Çünkü biliyorlardı her şeyin güzel olacağını. Onun için bana her türlü desteği veriyorlardı” dedi.

"En büyük destekçim babam”

Başarı kaynağın nedir sorusuna, ‘Babam’ diye cevap veren Guliyev, “Ben ilk spora başladığımda en büyük destekçim babamdı. 17 yaşımdayken Dünya Şampiyonası’nda bir baraj geçtim. Sonra babam bana dedi ki; ’bu yarıştan senin geleceğin olacak. Çok başarılı olursan atletizme devam edeceksin. Başarılı olmazsan o zaman eğitimle devam edeceğiz’. O zaman ben de dedim ki; ’okumak istemiyorum spor yapmak istiyorum’. Ondan sonra o yarışa gidip ikinci geldim. Dönünce de babam bana, ’spora devam edeceğiz ama eğitimi bırakmadan’ dedi” şeklinde konuştu.

“Milli Marşımızı okuttuk”

Ramil Guliyev, madalya kazandıktan sonra İstiklal Marşı’nı okuttuğunu ifade ederek, “Madalya kazandıktan sonra podyuma çıkarken çok sevinçli hissediyordum. Bir de bizim bayrağımız kalktıktan sonra 70, 80 binlik stadyum ayağa kalktı. Herkese orada Milli marşımızı duyurduk. Onun için de çok mutluyuz” diye konuştu.

“Benim idolüm her zaman babamdı”

Başarılı bir şekilde ilerlerken idol aldığınız bir atlet var mıydı? sorusuna, ’tek idolüm babam’ diyen Milli Atlet, “İdol olarak çok beğendiğim sporcular var. Ama idol olarak bunun gibi olmak istiyorum dediğim kimse yok. Benim idolüm her zaman babamdı. Ama çok beğendiğim sporcular var. Ama Usain Bolt gibi koşmak isterdim” ifadelerini kullandı.

“Asla ilaç kullanmayın”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ise çocuklara asla ilaç kullanmamaları gerektiğini söyleyerek, “Atletizm ailesinin bu güne kadar aldığı en büyük başarının sahibi Ramil, sizlerle tecrübelerini paylaşmak için buradalar. Çocuklar size kim, nasıl ya da hangi ad altında hangi ilacı verirlerse versinler kesinlikle kullanmayın. Bundan önceki ilaç kullanan bütün sporcular zayi oldular. Hem camia içerisinde hem ülke içerisinde hem de aile içerisinde zayi oldular” diye konuştu.

Soruları cevaplandıran Milli Atlet Ramil Guliyev daha sonra genç sporcuların formalarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çekildi.