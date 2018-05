Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Avrupa Şampiyonasına uğurlandı

Erzurum Havalimanında Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven’e, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ve Engelliler Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt eşlik ederek, Mili Sporcuya manevi destek ve moral verdiler.

Milli Sporcumuz Gökhan Seven’in başarılarla dolu bir spor kariyeri olduğuna vurgu yapan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Gökhan kardeşimiz daha önce 5 kez dünya, 6 kez Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonu olarak kendini ispatlamış Milli bir Sporcumuzdur. Türkiye’nin ve Erzurumlu Hemşehrilerimizin Dünya arenasında gurur kaynağıdır. Gökhan Seven kardeşimizin aynı zamanda Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimizin de üyesi olması bu sevincimizi kat ve kat artırmıştır. İnşallah daha önce olduğu gibi Gökhan kardeşimiz bayrağımızı göndere çekip en zirvede dalgalandıracaktır. Tüm desteğimiz ve dualarımızla Milli Sporcumuzun yanındayız. Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, “Milli Sporcumuz Gökhan Seven’in her müsabakada bizleri sevindiren bir sonuçla geri dönmüştür. Erzurum’un sevilen simalarından olan ve Erzurum’un Herkül’ü olarak tanınan Milli Sporcumuz Gökhan Seven zorlu bir maraton sürecinden sonra müsabaka hazırlıklarını tamamlamıştır. Sporcumuz tüm performansı ve enerjisi ile bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmak için ter dökecektir” diye konuştu.

Bedensel Engelli Dünya Şampiyonu Milli Bilek Güreşçisi Gökhan Seven ise şampiyon olabilecek kapasitede bir sporcuyum. Bu yüzden kaderimi tekrar sınamak ve bayrağımı tekrar göndere çekmek istiyorum. İstiklal Marşımızın okunması manevi anlamda bizi doyuruyor. Artık yenilmez sporcular arasına adımı yazdırmayı başardım. Bunun stresi, sorumluluğu da çok oluyor. Maçlara gittiğimiz zaman biraz gerginleştiriyor bizi. Çünkü halkımızın, 80 milyonun bizden beklentisi her girdiğimiz müsabakada altın madalya. Böyle olduğu için ekstra bir sorumluluk yükleniyor üstümüze. Bunun üstesinden gelmeyi biliyoruz profesyonel sporcu olarak. Her girdiğim müsabakada birinci olarak, ülkem için mücadele eden bir sporcuyum. Milletimiz de bizlere dua ediyorlar. Şampiyon olduğumuz zaman memleketimize geldiğimiz zaman onların gösterdiği değer, o bize yetiyor. Manevi anlamda bizi doyuruyor. Müsabakalarda bu manevi hazzı alıp şampiyon olmak için çalışıyoruz” dedi

Dünya Şampiyonu Milli Bilek Güreşçisi Gökhan Seven, destekleri, ilgi ve alakalarından dolayı Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer’e, Engelliler Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu’na ve Engelliler Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt’a teşekkür ederim diye konuştu.