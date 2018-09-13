Dünya üniversitesi olma yolunda bir adım daha

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve BSTU Rektörü Prof. Aliaksandr Tsyhanau tarafından imzalanan protokol ile eğitim, araştırma ve kültürel faaliyetlerinin geliştirilmesi, akademik personel değişimleri, öğrenci hareketliliği ve ortak akademik toplantıların gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşması için sürekli çalıştıklarını ve bu kapsamda yeni projeler geliştirdiklerine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yapılan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde bu hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirtti. Atatürk Üniversitesinin dünyanın birçok yerine öğrenci göndererek kendilerini geliştirmelerine imkân sağladıklarını belirten Çomaklı aynı zamanda, 3 bini geçen yabancı uyruklu öğrenci nüfusu ile dünya üniversitesi olma adına önemli mesafe katettiklerini ifade etti.

Yapılan bu işbirliği ile iki üniversite arasında ortak programlarının açılması özellikle Kimya Mühendisliği ve Petrol mühendisliği başta olmak üzere teknoloji ağırlıklı çalışmaları birlikte yürütülebileceğini ve bu protokollerin hayata geçirilip kalıcı olmasının da ayrıca önemli olduğunu söylen Çomaklı, “ Tsyhanau'ya teşekkür ediyor, bu anlaşmanın her iki üniversiteye de başarı getirmesini temennim ediyorum” şeklinde konuştu

Atatürk Üniversitesi gibi Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden biriyle anlaşma yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belarus Devlet Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Aliaksandr Türkiye'deki ilk işbirliği protokolünü Atatürk Üniversitesi ile yaptıklarını söyledi.

Orman ve Ziraat alanlarında başarılı bir üniversite olduklarını tecrübe paylaşımı ile bu bölümlere yenilerini eklemek istediklerini dile getirdi. Misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden BSTU Rektörü Prof. Aliaksandr Tsyhanau, en kısa sürede kendilerini de Belarus'a beklediklerini söyledi.