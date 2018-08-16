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16 Ağustos 2018 14:17

Düzgün Marketler 16. Şubesinin açılışını yaptı

Erzurum’un markası haline gelmiş olan Düzgün Marketler Gez Mahallesinde 16.

Düzgün Marketler 16. Şubesinin açılışını yaptı

16 Ağustos 2018 14:17

şubesinin açılışını yaptı.


Açılışa Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Düzgün Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Düzgün Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Ömer düzgün, “ABD’nin dolar oyunlarıyla Türkiye ye bir şey kaybettiremeyeceğini Türkiye’nin bu kadar basit oyunlarla yıkılamayacağını dolar bu seviyedeyken açtığımız 16. şubeyle herkese göstermiş olduk” şeklinde konuştu.


1997 yılında kurulan ve Erzurum’un markası haline gelmiş olan Düzgün Marketler Grubu açılan yeni şubesiyle şube sayısını 16 ya yükseltti. Açılış sonrası vatandaşlar Kurban bayramı için alışverişler yaptı.




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