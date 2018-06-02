Düzgün Marketler Grubu 15. şubesinin açılışı yapıldı

şubesinin açılışını yaptı.
Açılışa Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve İbrahim Aydemir, AK Parti Milletvekili Adayı Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün katıldı.
1997 yılında kurulan Erzurum’un yerli markası Düzgün Marketler Grubu açılan yeni şubesiyle şube sayısını 15’e yükseltti. Açılış sonrası semt sakinleri ramazan alışverişlerini yaptılar.