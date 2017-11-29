E-ticaret sitelerine ücretsiz üyelik fırsatı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), Uluslararası piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması, ihracatçıların yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırmaları, e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları, ürünlerini çok düşük bir maliyetle uluslararası piyasalarda ve sektörün önde gelen e-ticaret sitelerinde tanıtma imkanı bularak, e-ticaretten de pay almalarına katkı sağlaması için, firmaların uluslararası piyasalara yönelik faaliyet gösteren E-Ticaret sitelerine yapacak oldukları üyelik giderlerinin yüzde 80’inin Ekonomi Bakanlığınca en fazla 3 yıl boyunca desteklendiğini vurguladı.

Daha fazla firmayı ihracatçı yapmak ve mevcut ihracatçıların rekabet güçlerini artırmak için yoğun çaba yürütüldüğü belirten DAİB Başkanı Cemal Şengel, ‘‘İhracatçıların e-ticaret platformlarında daha etkili olabilmelerini sağlamak amacıyla bu sitelere toplu üyeliklerin destekleneceği yeni bir mekanizma oluşturuldu. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak firmalarımızın bu desteği kullanabilmesi için; en az 250 firmayı, Ekonomi Bakanlığımızın belirlediği e-ticaret platformuna üye yapması gerektiği ifade edildi. TİM’in söz konusu destek mekanizmasından faydalanmak için "alibaba.com", "kompass.com" ve "turkishexporter.net" internet sitelerini belirlediğini söyledi. DAİB olarak bizde birliğimize üye olan firmalarımızı üye olacakları bu ticaret sitelerinden bir tanesine Ekonomi Bakanlığının %80 oranındaki desteğiyle beraber kalan %20 oranında destek veriyoruz.’’ dedi.

E-ticaret ile dünyanın her yerine satış mümkün

E-ticaret ekonomik anlamda ülkelerin dış ticaretine büyük katkılar sağlamakta olduğunu ifade eden DAİB Başkanı Şengel, “Firmalarımızın küresel pazarlarda söz sahibi olmaları için e-ticareti önemli bir araç olarak görmekteyiz. Artık dünyanın hızla yol aldığı e-ticaret yarışında Türkiye olarak geride kalmamamız gerekir. Bugün pek çok ülke teknolojiyi kullanarak ülkelerinde üretilen ürünlerin uluslararası piyasalarda tanıtımını yapmakta, bu sayede ihracatını artırarak elektronik ticaretten önemli pay almaktadır. Türkiye’nin herhangi bir yerinde kurulan küçük bir firma, çok unsurlu bir şirket olabilir. Yani e-ticaret artık tercih değil, bir ihtiyaçtır.’’ ifadesinde bulundu.

Teknolojik gelişmelerin ilerlemesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasının küresel ticarete büyük bir ivme kazandırdığını belirten DAİB Başkanı Cemal Şengel, ‘‘2016 yılında online alışveriş oranının en çok arttığı iki ülke Hindistan ile birlikte Türkiye’dir. Bu alanda potansiyelimiz oldukça yüksektir. Çağın gereksinimlerini yakalayabilmek adına, firmalarımızın e-ticaret portallarında daha fazla yer almaları gerekmektedir. 7/24 satış imkânının bulunduğu, düşük bütçe ile yüksek kazancın sağlandığı, daha büyük kitlelere erişimin sağlandığı, geniş ürün yelpazesinin bulunduğu, kolay gezinme imkanı sağlayan ve alışverişin müşterinin ayağına geldiği E-ticaret, ihracatçılarımıza yeni pazarlara ulaşmasını sağlamakta hem de mevcut ihracatçılarımızın ihracatında sıçrama yapmaktadır. T.C. Ekonomi Bakanlığımız önde gelen e-ticaret sitelerine üyelik masraflarında %80 oranında destek verdiği gibi İhracatçılar Birliği olarak kalan %20’lik kısmını Birlik olarak finanse ederek firmalarımız bu platformlarda yer almaktadırlar. Ekonomi Bakanlığının işbirliği kuruluşları üzerinden hareket etme kararının ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), uluslararası arenada kabul görmüş üç e-ticaret sitesiyle (Alibaba.com, Kompass.com, Turkishexporter.net) anlaşmalar yapmıştır. Bu sayede e-ticaret sitesi vasıtasıyla milyonlarca potansiyel müşteriye ürünlerin tanıtılma fırsatı bulunmaktadır.’’ ifadesinde bulundu.