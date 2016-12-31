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31 Aralık 2016 10:10

EBB Şehir Tiyatrosu ‘Çehov Bahçesi’ adlı oyunu sahneledi

EBB Şehir Tiyatrosu ‘Çehov Bahçesi’ adlı oyunu sahneledi

31 Aralık 2016 10:10

Erzurum Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği “Çehov Bahçesi” tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği oyunda üç farklı hikâye anlatıldı. Dünyaca ünlü yazar Anton Çehov’un öykülerinden uyarlanan oyunun yönetmenliğini Emrah Çılgı üstlendi. Ahmet Buğrahan Yanık, Gonca Çılgı, Muhammet Aymaz, Tufan Emre Ünal ve Hilal Yelkenci tarafından sahnelenen oyunun Dramaturgluğunu Ziya Kibar yaptı. Reji asistanları Ekrem Kara ve İsmail Demir’in görev aldığı oyunun sahne amirliğini Metehan Şahiner üstlendi. Çehov Bahçesi tiyatro oyununda Zeki Bapir, Yakup Aşit, Enes Vatansever, Yusuf Umutlu, Eren Uçkan, Kenan Uz, Furkan Taç, Murat Bedir, Büşra Çelik ve Şeyma Şimşek görev aldı.



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