Eczacı adaylara interaktif eğitim

Eczanelere Ecz. Erdal Güzel ile Ecz. Hasan Fehmi Altındaş’ın isimleri verildi.

Açılış törenine; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve TEB merkez heyeti üyeleri, Erzurum 13. Bölge Eczacı Odası yönetim kurulu üyeleri, ERVAK Başkanı Ecz. Erdal Güzel, Ecza Odası Başkanları, Selçuk Ecza Deposu Müdürü Kamer İncesu ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu ile akademik ve idari personel katıldı.

“Öğrenciler gerçek eczane deneyimini interaktif bir şekilde yaşıyor”

Bu eğitimin, mesleğe adapte olma noktasında önemli ölçüde kolaylık sağladığını dile getiren Rektör Yardımcısı Fuat Gündoğdu, Atatürk Üniversitesinin yenilikçi eğitim anlayışıyla ezber bozduğunu dile getirdi. Gündoğdu: “Öğrenciler, Mesleki Beceri ve İletişim Laboratuvarı sayesinde gerçek eczane deneyimini interaktif bir şekilde yaşıyor. Hasta karşılama, reçete okuma, ilaç sunumu ve hasta bilgilendirme gibi eczanede yapılan uygulamaları öğrenciler gerçekçi bir şekilde görerek öğreniyor. Bu Sayede Üniversitemiz, Bilgiyi Deneyime Dönüştürüyor” dedi.

“Simülasyon eczanemiz öğrencilerin en üst düzey eczane işletmesi bilgisiyle mezun olmasını sağlayacak”

Eczanelerin kurulmasına sağladığı katkılardan dolayı başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Dekan Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu; Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkı sağlayacak bu ünitenin, iş hayatına atıldıklarında öğrencilere yol göstereceğini dile getirdi. Yurtdışında ve hastane eczanelerinde örnekleri bulunan simülasyon eczane sisteminin, öğrencilerin en üst düzey eczane işletmesi bilgisiyle mezun olmasını sağlayacak ve en modern eczane teknolojisi olma özelliği taşıdığını da ifade eden Kadıoğlu: “Türkiye’de ulusal eczacılık akreditasyonuna sahip olan fakültelerden birisiyiz. Öğretim kadromuz ile endüstri-üniversite iş birliği projelerinin yanı sıra uluslararası akademik camia ile beraber yürüttüğümüz projelerle de eczacı adaylarımıza daha iyi eğitim vermeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.