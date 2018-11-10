EGC Başkanı Barlak'tan 10 Kasım mesajı

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (EGC) Başkanı Metin Barlak, Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Barlak, mesajında Gazi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmasının yanında, tarihe mal olmuş eşsiz bir asker ve devlet adamı olduğunu vurgulayarak, “Bu millet, yetiştirdiği Atatürk gibi bir evladıyla gurur duymaktadır” ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletin şahlanmasında ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak istiklalini ve istikbalini kazanmasında yegâne payı olan yüce bir şahsiyet olduğunu kaydeden Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barlak, “Onun Erzurum'dan başlattığı milli mücadele ve temeli yine Erzurum'da atılan Türkiye Cumhuriyeti, hiç şüphe yok ki, tüm dünya milletlerine verilmiş bir ders niteliğindedir. Tarihin seyrini değiştirmiş olan büyük önderin bize bıraktığı miras ise, tam bağımsız bir Türkiye'dir. Bilinmelidir ki; bu mirasın koruyucuları millet olarak bizleriz. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması noktasında Atatürk'ün bize işaret ettiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Bu vesile ile 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde başta Gazi'nin kendisi olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz” dedi.