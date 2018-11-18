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Eğitim-Bir-Sen Erzurum 2 Nolu Şube Başkanı Karataş, güven tazeledi

Eğitim Bir-Sen Erzurum 2 Nolu Şubesi, 6.

Olağan Genel Kurulu'nu geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Kongrede tek aday olan mevcut başkan Mustafa Karataş güven tazeledi.


Eğitim Bir-Sen Erzurum 2 Nolu Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu, Palandöken'de bulunan Palan Oteli'nde gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Mustafa Karataş aday oldu. Genel Kurulun Divan Başkanlığını Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa yaptı.


Yapılan kongre sonucunda Mustafa Karataş, yeniden başkanlığa seçildi.

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