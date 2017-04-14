Dr. Ömer Çomaklı’ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Üniversite olarak akademik ve idari personelin mesleki ve sosyal hayatlarının geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarının olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, Başkan Yardımcısı Latif Selvi’ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesi’nin kurumlarla olan işbirliği ve dayanışmasının şehrin eğitimine büyük katkı sağlayacağını belirten Selvi," Bu düşünceyle, bizi kabul eden Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Rektör Çomaklı, ziyaretin ardından Latif Selvi’ye çeşitli hediyeler takdim etti.