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14 Nisan 2017 14:20

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Atatürk Üniversitesinde düzenlenen, “Yakın Tarih Okumaları Gençlik ve Siyasal Katılım” konferansına katılmak için Erzurum’a gelen Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

14 Nisan 2017 14:20

Dr. Ömer Çomaklı’ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu.


Üniversite olarak akademik ve idari personelin mesleki ve sosyal hayatlarının geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarının olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, Başkan Yardımcısı Latif Selvi’ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Atatürk Üniversitesi’nin kurumlarla olan işbirliği ve dayanışmasının şehrin eğitimine büyük katkı sağlayacağını belirten Selvi," Bu düşünceyle, bizi kabul eden Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.


Rektör Çomaklı, ziyaretin ardından Latif Selvi’ye çeşitli hediyeler takdim etti.




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