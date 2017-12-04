Eğitim Bir Sen’den Karayazı’da tanışma toplantısı

Toplantıya İlçe Kaymakamı Eyyup Özdemir, İlçe Müftüsü Halis Benli’nin yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.

Eğitim çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Şube Başkanı Mustafa Karataş, yaptığı konuşmada sözleşmeli öğretmenliğin en kısa sürede tarihe karışması temennisinde bulunarak, “İstihdamda güçlük çekilen bölgelerdeki öğretmen açığının sözleşmeli öğretmenlerle giderilmesini doğru bulmuyoruz. Burada devletin yapması gereken cebreden değil cezbeden olmasıdır. İstihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik unsurlarının devreye sokulması gerekir” dedi.

Eğitimde ivedilikle çözüme kavuşturulması gereken sorunlar olduğunu dile getiren Karataş, bazı ilçelerde ciddi anlamda öğretmen açığı olduğunu söyledi. Buralarda ki açığın ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışıldığını ifade eden Karataş, eğitimin istenilen düzeye ulaşması için buralara kadrolu öğretmen atamasına ihtiyaç duyulduğunu, sorunun ücretli öğretmenle çözüme kavuşmayacağını ve bu tür tedbirlerle kalıcı çözümler bulunamayacağını kaydetti.

Kaymakam Eyyup Özdemir’ de yaptığı konuşmada, “Burada hizmetlerin etkin ve verimli sunulması için büyük çaba harcıyoruz. Sevincimiz acımız ortak bizler devletin gülen yüzünü ve şefkatli elini her kesimle paylaşıyoruz. Bizim kapımız herkese açık herkes derdini sıkıntısını bize çok rahat bir şekilde ulaştırır kapımız her zaman açık” dedi.