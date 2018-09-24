Eğitim çalıştayı sona erdi

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen programa Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Songül Duman, İİBF dekanı Prof. Dr. Vedat Kaya, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Kaymaz ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Bakırcı'nın yanı sıra konuşmacı olarak Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Kaya, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra E. Yaşar ve çok sayıda akademisyen ve konuk katıldı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Demir Aydın'ın moderatörlüğünü yaptığı programın başlangıcında Düzenleme Komitesi Başkanı ETÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Vedat Kaya'nın açılış konuşmalarının ardından 4 tema üzerinden sunumlar gerçekleştirildi.

“Eğitimde Yeni Teknolojiler Yeni Medya ve Yeni Çağ, Soru Hazırlama Teknikleri, Hoca-Öğrenci İlişkisinin Ana Unsurları ve İnsan nasıl Öğrenir?” temalarının işlendiği çalıştay programının sonunda ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Songül Duman kapanış konuşmasını yaptı.

Prof.Dr. Duman konuşmasında, “Okul öncesinden başlayarak, yükseköğretim dahil olmak üzere eğitim anlayışının yeniden şekillendirilmesi adına bir strateji belirlenerek yoğun bir çalışma içerisine girilmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle çok yakın bir tarihte eğitim alanındaki devrimsel dönüşümlerden dolayı geleneksel öğretim metotlarımızdan ve geleneksel eğitim araçlarımızdan vazgeçmek zorunlu hale geleceğinden ders programlarının ve içeriklerinin teknolojik gelişmelere uygun olarak güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Eğitim hayatının en önemli basamaklarından birisi olan Üniversiteler ülkemizin her alanda gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Gençlerimizin hayata atıldığı bir eşik olan Üniversitelerde nitelikli insan kaynağımız yoğurulmaktadır. Eğitim-öğretimde bilgiyi aktarma; yani öğretme işi en önemli unsurlardan biridir. Öğretme; sevgi, emek, özveri ve sabır gerektirir. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi iyi yetişmiş, donanımlı, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, yenilikçi ve girişimci bireyler olarak mezun etme gayreti içerisindeyiz”

Eğitim-öğretimin kalitesinin arttırılması hususunda atılacak her adım için istekli ve olumlu çıktılara dönüşecek tüm çalışmalara destek olma arzusu içinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Duman, “Katılımcı hocalarımızın bilgi ve tecrübelerinin paylaşıldığı, fikirlerin müzakere edildiği ve son derece verimli geçtiğini düşündüğü çalıştaya katkılarından dolayı konuşmacı ve katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.