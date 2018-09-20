Eğitim Öğretime Eğitim Bir Sen den kırtasiye desteği

Sendika Şube Başkanı Mustafa Karataş, öğretmenlere ve öğrencilere Eğitim Öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Karataş, burada yaptığı açıklamada, Kalkınmış, gelişmiş. Ekonomisini güçlendirmiş, gelirin adil dağıtıldığı, huzurlu, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşayan bir Ülke olmamızın, eğitimden geçtiğini söyledi. Karataş, “Eğitim sistemimiz zamanın ruhuna uygun ve hayatla bağlantısı güçlü olmalı, ayrımcı ve dışlayıcı söylem ve hedefler barındırmamalı, yerel ve evrensel dinamikleri sentezlemeye imkân vermeli, bilgi-değer-hikmet sürecine yön veren muhakeme ve tefekkür birikimi oluşturmalı, analitik düşünen, sorgulayıcı ve eleştirel bakabilen aydınlık insanlar yetiştirmelidir. Bizler çocuklarımızın öz güveni yüksek, üreten ve sorgulayan manevi ve milli değerleriyle,çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyle donatılarak yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır” dedi.

Şube Başkanıyla birlikte Şube yönetiminin ve İlçe Sendika temsilcisinin hazır bulunduğu programa Yakutiye İlçe Mili Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek te katıldı. Şimşek, Eğitim Bir Sen in faaliyetinden dolayı sendika yönetimine teşekkür etti.