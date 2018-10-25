Eğitimde Yeni Vizyon Yeni Yaklaşımlar

Konuşmasında değerlendirmelerde bulunan Kaygusuz, “Yüzyılımız bugününü planlayan, izleyeceği yolu ve özelliklerini önceden değerlendiren ve yine bu çerçevede geleceğine yön verenlerin başarılı olacağı bir dönemdir. Kurumsal performansları önceden belirlemek, göstergeler doğrultusunda ölçüm yapmak, süreçleri izlemek ve değerlendirmesini yapmak ve en doğru sonuçlara ulaşmak bizi 2023 hedeflerine biraz daha yaklaştıracaktır.” diyerek İl Milli Eğitim Müdürlüğünün vizyonu hakkında tespitlerde bulundu.

“Odağımızda insan hedefimizde eğitimde marka olan bir Erzurum var”

“Bir sonraki yıl hangi projelerle başvuracağız neleri yapacağız dediğimizde ortaya onlarca seçenek çıkmalı ve biz onların en iyilerini seçmeliyiz. Bugün bunları planlamak için buradayız. Bugün burada elde edeceğimiz birikimlerle birlikte stratejik planımızın çerçevesinde önemli çalışmalar ve ilerlemeler kaydetmiş olacağız. Durum analizini gerçekleştirirken sizlerden de destek alıyoruz. Bugün burada biz analizlerimizi tamamladığımız anda tüm tespit ve ihtiyaçlar noktasına ilişkin çalışmamızı da tamamlamış olacağız.” diyerek sözlerine devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemiz ve içinde bulunduğu coğrafya güçlü olmanın ve bu gücü sürekli kılmanın ön planda olduğu bir zemindir. Bu nedenle kurumumuzu ve ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak temel ilkelerin ortaya konulmasında bu çalışma yol gösterici ve cesaretlendirici olacaktır. Bu vesileyle paydaşlarımızı bundan sonra da devam edecek çalışmalarda yanımızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Eğitimin parçacı yaklaşımlarla değil bütün katılımcıları içine alacak değerlendirmelerle ilerleyebilecektir” diyerek sözlerini devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Bu vesileyle katılımcı STK, kurum, kuruluş, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.