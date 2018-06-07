Ejder 3200’den öğrencilere Ramazan Bayramı ve karne hediyesi

Erkek ve kız öğrencilerden oluşan yarışmaya 40 öğrencinin yanı sıra öğretmen ve veliler katıldı.

“Sergile güzel davranış - Erzurum’un güzellikleriyle tanış” projesi kapsamında yapılan Go - Kart yarışı sonunda dereceye giren birinci olan erkeklerden Emre Ağsu ve kızlardan Canan Gözeler yine Ejder 3200’ün davetlisi olarak Bungalov evlerde aileleriyle kalacaklar.

Veliler çocuklarının hem örnek davranış sergilemesinden hem de sosyal etkinlikler kapsamında böyle organizasyonlarda bulunmaktan mutlu olduklarını söylediler.