Eko Avrasya Başkanı Hikmet Eren; “Barzani, ateşle oynuyor”

Kerkük İl Meclisi’nde Kürt üyelerin tek taraflı görüşüyle alınan referandum kararının hatalı olduğunu, bu durumun gerçekleşmesi halinde Irak’ın toprak bütünlüğünü ortadan kaldıracağını ve ileride Arap-Kürt-Türkmen çatışmasına yol açabileceğini ifade eden Hikmet Eren, ’’Irak Anayasasına aykırı davranan ve Irak’ı ateş çemberine çevirmenin planlarını yapan Barzani, Emperyalist güçlerin vermiş olduğu emirleri harfiyen yerine getirme gayreti içerisindedir. Barzani, kanun tanımaz tavrı ile bölgeyi telafisi olmayan bir sürece doğru götürüyor. Bu durum, yeni çatışmaları tetikleyebilir’’ dedi.

Uluslararası Medya Kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda "Kerkük, Kürttür" ifadesini kullanan Barzani’nin tarihi gerçekleri saptırdığını belirten Hikmet Eren, ’’Kerkük sizin ise o zaman Kerkük’te medeniyet mirasınız nerededir? Kerkük sizin ise Kerkük’te mezar taşlarınız nerededir? Kerkük sizin ise neden nüfus kayıtlarını ve tapu dairelerini yakıp yok ettiniz? Kerkük sizin ise devlet dairelerini, insanların evlerini ve iş yerlerini neden talan edip yağmaladınız?’’ sorularını yöneltti.

2003 yılından sonra Kerkük’ün demografik yapısının planlı bir şekilde değiştirildiğini de ifade eden Hikmet Eren, ’’Planlı bir şeklide Kerkük’ün tarihini yok etmek isteyenler, 2003 yılından sonra Kerkük´e göçleri teşvik ederek, sahte kimlik belgesi ve gıda karnesi düzenleyerek yaklaşık 800 bin kişiyi yerleşik düzene geçirdiler. Yabancı güçler tarafından organize edilen bu süreç, Kürt grupların Türkmenler ve Araplara ait olan arazileri zorla gasp etmelerine de zemin sağlamıştır’’ dedi.