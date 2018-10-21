Ekonomide dadaş kararlılığı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Davamız, Sakarya'yı ayağa kaldıran davadır. Ne sosyal ne siyasal ne de ekonomik engeller, bu mana hareketinin önünü kesebilir. Yüce milletimizin imanı her türlü güçlüğü yenecek, Allah'ın izniyle yine hak galip gelecek ve batıl yine zail olacaktır. ‘İla'yı kelimetullaha nefsini adayan milletimizin kararı budur. ‘ dedi.

‘Bedir imanlılar her zorluğu yenecektir'

Aydemir, ‘Esnafından eşrafına, memurundan işçisine, emeklisinden çalışanına toplumun her kesimi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği ufukta yürümekte kararlıdır. Bu ufka yürüyenler bedir imanlılar, Aziziye ruhlulardır. Ekonomik kriz çıkarmaya çalışan güruh bu iman karşısında zelil olacaktır.' dedi.

Gençlerle değerler buluşması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir hafta sonu çalışmaları kapsamında dadaşlarla buluştu. AK Parti Tortum İlçe Başkanı Ömer Hancı ile birlikte Tortum Aksu Derneğinin konuğu olan Milletvekili Aydemir gündemi değerlendirdi. Yedi Hilal Derneği gençleriyle bir araya gelen Aydemir, gençlere yönelik AK yaklaşımı paylaştı, Gazze'deki İsrail zulmünü lanetleyerek, Filistinli şehitleri andı. Aydemir, daha sonra Aziziye, Palandöken, Yakutiye esnafının işyerlerine konuk olarak, dadaşların ekonomik metanetine ortak oldu.

Aydemir Aksuluların konuğu oldu

Milletvekili Aydemir'in Erzurum çalışmaları kapsamındaki ilk etkinliği Tortum Aksu Derneği buluşması olarak gerçekleşti. Derneği, ‘etkin olmanın, STK olarak toplumsal fayda adına gayret etmenin örnek kuruluşu' olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, yaptığı değerlendirmede, İstişare zemini, tefekkür, teşekkür ve talep bağlamında uzun bir zamanı ifade etti. Tortum Aksulu dadaşların AK Parti'ye minnet ve itimatları zirvede. Bizim de onlara muhabbetimiz öyle. ‘ ifadelerine yer verdi.

Tortum gündemi

Milletvekili Aydemir dernek mensuplarıyla gerçekleştirdiği meşverette, AK Parti Erzurum Milletvekilleri olarak Başkentte Bakanlıklar düzeyindeki girişimlerini aktardı, Tarım ve Enerji yatırımlarına değgin süreci paylaştı. Aydemir Tortum'da sürdürülen kamu yatırımları hakkında da bilgi verdi.

Yedi hilal gençleriyle buluşma

Milletvekili Aydemir daha sonra Tebrizkapı'da Yedi Hilal Gençleriyle buluşarak, gündemi yorumladı, AK Parti'nin yeni sistem içinde gençliğe ilişkin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gençlerle müşterek değerler üzerinde kaydedilen sohbet hakkında bilgi veren Aydemir, ‘Dinamizmin, yürekli olmanın açığa çıktığı en net mahal gençliktir. Tebrizkapı'da Yedi Hilal gençleriyle beraber olmanın hazzını yaşadık. Vurgumuz, oku; ama neyi? sualine cevap mahiyetliydi. İslam-Türk Tarihini okumak önceliğimiz olmalı. ‘ dedi.

Esnaf ziyareti

Hafta sonu çalışmalarını Aziziye, Yakutiye ve Palandöken'de esnaf ziyaretiyle tamamlayan Milletvekili Aydemir, ‘Esnafla-Eşrafla kucaklaşmak olmazsa olmazımız. Zihnimizi besleyen bu damara ne kadar teşekkür etsek azdır. Aziziye, Palandöken, Yakutiye ilçelerimize uğrayıp alış-veriş vasatını teneffüs ettik. Minnettarlığımız sonsuz.' yorumunu yaptı. Aydemir, Dadaş esnafın enflasyonla mücadele odağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığını paylaştığını belirtti.