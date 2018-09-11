Ekonomik krize karşı muadil ilaç kullanım bilinci artırılıyor

Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Hakan Özcan, ekonomide yaşanan olumsuzluklar ve artan döviz kurunun ilaç sektörüne olan etkilerini azaltmak için muadil ilaç kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Özcan, yaptığı açıklamada, şunları söyledi : ”Erzurum eczacı odası olarak yerli ilaca verdiğimiz desteği ,muadil ilaca verdiğimiz değer ve önemi halkımızla paylaşarak , hem kendi ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı vermesi için bölgemizdeki bütün eczanelere asılmak üzere bir afiş hazırlattık .Bu afişleri odamıza bağlı Erzurum ,Erzincan ,Kars,ağrı,Ardahan , Iğdır ve Bayburt illerindeki bütün eczanelere asacağız .Son günlerde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar sonucu döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle yabancı menşeili ilaçların temininde sıkıntı yaşanabilir.Bu nedenle yerli ilaca gerekli özenin ve önemin gösterilmesi gerekmektedir.Eczacılar ekonomik güçleri nispetinde halkın ilaca ulaşımı için elinden geleni yapmaktadır .Ancak halkımızın da bu konuda bize destek vermesi ve yardımcı olması tek beklentimizdir ”

Eşdeğer ilaç kullanımının ekonomiye olumlu yönde etkileri olduğunu belirten Özcan, ”Eşdeğer ilaç, referans ilaçlarla aynı etken maddeye sahip, eşdeğer olduğu bilimsel deneylerle kanıtlanmış, aynı etkinlik, aynı kalite ve aynı güvenilirlikteki ilaca verilen isimdir. Sadece üreticiler, orijinal ilaç için yapılan laboratuar ve klinik araştırmaları tekrarlamak zorunda olmadıkları için, eşdeğer ilaçlar orijinal ilaçlara göre %20-80 oranında daha ucuzdur. Buna rağmen hastalarımız, reçetede yazılı ilaçtan başka bir ilaç kullanmama konusunda bir direnç gösterebilmektedir. Her ne kadar eczacılar “yeni” ilaç kullanımı konusundaki endişelerini giderebilmek için aktif olarak çaba harcamakta, inisiyatif kullanmakta ise de, hastalarımız orijinal yerine muadili anlamına gelen eşdeğer ilacı kullanma konusunda “iyileşemeyeceğim” korkusu taşıyabilmektedir. Bu nedenle hastalarımızın tedavilerinde eşdeğer ilacın referans ilaçla tamamen aynı etkiyi yaratacağını bilmesi son derece önemlidir.AB'ye üye ülkelerin neredeyse tamamında uygulanan ve yaygınlaşması için çaba gösterilen eşdeğer ilaç kullanımının ülkemizde de yaygınlaşması, bu konuda yerleşmekte olan bilincin pekiştirilmesi ve ülke kaynaklarının doğru kullanılması konusunda yürüttüğümüz kampanyaya sizlerin de destek vereceğini umuyoruz.Daha yaşanılabilir bir ülke için, hep birlikte hareket etmenin gerekliliğini hatırlatıyor, herkese daha sağlıklı günler diliyoruz” dedi.