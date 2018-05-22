Ekranla değil akranla büyüsün çocuklar projesi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çocukların internet, bilgisayar ve tablet kullanımını arttığını belirterek, .sürecin çocukları olumsuz etkilediğini ifade etti.

İlbaş, şunları söyledi: ‘’Sanal dünyanın hayatımıza bu önlenemez girişiyle birlikte internetin yanlış kullanımı henüz gelişim çağında olan çocuk ve ergenlerin gelişimlerini fiziksel, bilişsel ve psikososyal açıdan olumsuz etkilemektedir. Çocuk ve ergenler, gerçek dünyadan soyutlanarak kendilerine sanal bir dünya kurmaya başlamakta ve gelişimleri için çok önemli olan gerçek oyun kültüründen uzaklaşarak kaldırabileceklerinin üzerinde tehlikeli uyaranlara maruz kalmaktadırlar. Çocukların sanal oyunlarla kendilerine farklı bir dünya yaratmalarının sebebi, aile içi iletişim eksikliği ve çocukla birlikte geçirilen zamanın verimli olmayışı olabilmektedir. Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte ebeveynlerin bu farkındalığa sahip olarak teknolojinin çocuklar üzerindeki olası risklerinden haberdar olmaları ve çocukları bu risklere karşı koruyabilecek donanıma sahip olmaları daha da önem kazanmaktadır. Bacigalupa tarafından 2005 yılında yürütülen bir çalışma; bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiren çocukların aynı zamanda akranlarıyla etkileşimlerinin azaldığını ve iletişimlerinin kalitesinin düştüğünü göstermektedir. Bu nedenle bilişsel ve psikolojik açıdan yeterli olgunluğa erişmemiş olan çocuk ve ergenlerin sanal dünyayla değil akranlarıyla birlikte gerçek dünyada gerçek oyunlar kurarak gelişimlerinin desteklenmesi teşvik edilmeli, internet kullanımı ebeveynler tarafından denetlenmeli ve çocukla karşılıklı işbirliği içerisinde belirli kısıtlamalar getirilmelidir’’

ERZURUM’DA FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

İlbaş, 81 ilde yürütülen proje kapsamında Erzurum’da çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, şunları söyledi: ‘’Bu nedenle çocuklarımızın teknolojiyi doğru, etkili ve bilinçli şekilde kullanmayı öğrenmeleri, serbest zamanlarını akranları ile birlikte verimli değerlendirmeleri, iletişim yeteneklerinin ve yaşam becerilerinin geliştirilmesine katkı yapılması ile Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 31. Maddesinde ifadesini bulan çocuklara oynama ve yaşına uygun eğlencelere katılma hakkının sağlanmasına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi hedeflenmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuğun yüksek yararı ilkesinden hareketle çocuklarımızın dijital ve sosyal medya ortamlarındaki kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması, alternatif fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yaygınlaştırılması, çocukların bedensel aktivitelere yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerine destek verilmesi amacıyla “Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” kampanyasını başlatmış olup kampanya 81 ilde yürütülmektedir. Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak proje kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesinin dijital billboardlarında yayın yapılmış ve şehir merkezinin çeşitli yerlerine afişler asılmıştır. Ayrıca Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi tarafından Suriyeli çocuklarımızın da yer alacağı geleneksel çocuk oyunları eğitimleri ve etkinlikleri düzenlenerek Mayıs ayı içerisinde söz konusu eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.’’