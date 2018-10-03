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El Bab'da bombalanan binayı okula çevirdiler

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı operasyonu ile teröristlerden temizlenen Suriye’nin El Bab şehrinde bombalanarak tahrip edilen bir binayı onarıp okula dönüştürdü.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı operasyonu ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin El Bab şehrinde bombalanarak tahrip edilen bir binayı onarıp okula dönüştürdü.


Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD Erzurum İl Müdürlüğü önderliğinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ESTP'nin destekleri sayesinde yapılan çalışma sonucunda, bombardımanda yıkılan bir bina onarılarak, okul haline getirildi. Bin öğrencinin eğitim görmeye başladığı okula “Erzurum Ortaokulu” adı verildi.


El Bab'a giden Erzurum heyeti ve Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer, AFAD Bilgi ve Haberleşme Daire Başkanı İrfan Keskin, Gaziantep AFAD İl Müdürü Bekir Şen, Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, okulun açılışını yaparak Suriyeli öğrencilerle biraraya geldi.


Erzurum Ortaokulunda İngilizce'nin yanı sıra, Türkçe dil eğitiminin ağırlıkta olacağı sabah ve öğlen olmak üzere iki gurup halinde eğitim görüleceği belirtildi.

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