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07 Eylül 2018 10:07

Elazığ TSO yönetiminden ETSO’ya ziyaret

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ve Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret etti.

Elazığ TSO yönetiminden ETSO’ya ziyaret

07 Eylül 2018 10:07


Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin (DAİB) Eximbank İrtibat Bürosu’nun açılış programı ve “Ekonomi ve Dış Politikada Güncel Gelişmeler” konulu panele katılmak üzere Erzurum’a gelen Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ve Meclis Başkanı Ahmet Yaşar’ı ETSO’da Meclis Başkanı Saim Özakalın ağırladı. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş ve işadamı Yalçın Metin’in de yer aldığı ziyarette, ülke ve bölge ekonomisiyle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, bölgedeki illerin ekonomik anlamda benzer sıkıntıları olduğunu ve ülke ekonomisinin de hak etmeyi bir dönem yaşadığını belirterek, bu sıkıntılı dönemin herkesin el birliği hareket ederek, üretime ve sanayiye daha çok destek verilerek aşılacağına inandığını söyledi.


Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan da, Türkiye’nin, yapısal reformlara hız verdiği ve ekonomik anlamda tam sıçrama yapacağı bir zamanda, dış faktörlerin de etkisiyle bir takım problemlerle karşı karşıya bırakılmaya çalışıldığını kaydederek, ülkenin kriz ortamına sokulmak istenmesine anlam verilemediğini dile getirdi.


Ziyarette ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, misafirlerine Oltutaşı tespih hediye etti.




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