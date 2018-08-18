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18 Ağustos 2018 23:59

Elektrik tellerinden çıkan yangın 5 ev ve ahırı kül etti

Erzurum’un Kırmızıtaş köyünde elektrik tellerinden çıkan yangın sonucunda 5 ev ve ahır kül olurken, 20 hayvan ise telef oldu.

Elektrik tellerinden çıkan yangın 5 ev ve ahırı kül etti

18 Ağustos 2018 23:59


Olay, akşam saatlerinde Erzurum’a 20 kilometre mesafedeki Kırmızıtaş köyünde Saffet Erkaya’ya ait ahırda meydana geldi. Elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangın bütün ahırı sardı. Köyde yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından söndürülen yangında 5 ev ve ahır kül olurken, 20 hayvan telef oldu.


Yoğun dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ise köylüler tarafından ayran verildi.


Yangının ardından olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, yangında evi ve hayvanları telef olan vatandaşlara moral verdi.




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