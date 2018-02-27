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27 Şubat 2018 15:52

Elektronikçiler Odası’nın yeni başkanı Söğütlü oldu

Her hafta farklı odaların seçimi yapılan Esnaf Sanatkârlar Odasında, Pazartesi günü yapılan seçim sonucunda her iki tarafın berabere kalması sonucunda kura çekilişine gidildi.

Elektronikçiler Odası’nın yeni başkanı Söğütlü oldu

27 Şubat 2018 15:52


Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Elektronikçiler Odası seçimlerinde, çekişmeli bir seçim oldu. Mevcut başkan Vahit Karadağ ve rakibi Necmettin Söğütlü’ nün aday olduğu seçimde her iki tarafında 95 oy almasıyla berabere bitti. Salı günü noter huzurunda yapılan kura seçimlerinde yeni Başkan Necmettin Söğütlü oldu. Yıllardır başkanlık görevini yürüten Vahit Karadağ ve yönetimi, görev bayrağını Necmettin Söğütlü’ye devredecek. Daha göreve gelmeden odaya kayıtlı esnaflar için kolaylıklar ve imkânlar sağlamanın çabasında olan Söğütlü ve ekibinin bundan sonra neler yapacağı merak konusu oldu.




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