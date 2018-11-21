Embriyo transferinde dikkat edilmesi gerekenler

Dr. Cem Fıçıcıoğlu, embriyo transferi için şu önerilerde bulundu:

"Vitamin ve mineraller konusunda destek alın: Vücudunuz optimum seviyede çalışmak için, en kaliteli yakıtı kullanan inanılmaz bir makine. Hamilelik öncesi hazırlık aşamasında beslenmenizi, yani vücudunuzun yakıtını gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Belki de tuz alımını azaltmanız, daha fazla su içmeniz veya tahıllı ekmeğe geçmeniz gerekiyor. Yaptığınız her küçük değişiklik, ileride size büyük bir fayda sağlayacaktır, fakat hiçbiri 600 - 800 mcg'lik folik asit içermekten daha fazlasını sunmaz. Eğer multivitamin kullanmanız gerekiyorsa, doğru miktarda folik asit içerdiğinden emin olun. Embriyo transferi aşamasında sizin için gerekli olan sağlıklı bir rahim astarıdır. Buna sahip olabilmek için alacağınız multivitaminlerde ya da besinlerde vücudunuzu serbest radikallerden koruyan selenyum, hormonların sağlıklı yükselmesi için kritik olan Omega 3 yağ asitleri gibi kromozomal kırılmaları önlemeye yardımcı olan Demir ve L-Arginin bulunmasına özen gösterin. Zaten doktorunuz bu konuda gereken özeni gösterecektir.

Temiz beslenin ve detoks yapın: Temiz beslenme, son on yılın önemli sağlık mesajlarından biridir. Çoğu insan bunu nasıl yapabiliriz diyerek kaçsa da hamile kalma düşüncesi size yakın gelmeye başladığı andan itibaren bu harekete siz de katılmalısınız. Evet daha sadece aklınızda hamilelik varken buna başlamalısınız ki, hem hamilelik hem de sonrasındaki süreçlerde kendiniz ve bebeğinizin sağlığına yatırım yapmış olun.