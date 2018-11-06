Emekliler Derneğin'den ek zam hamlesi

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, ek zam için Ankara'nın yolunu tutacak.

Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, ağır yaşam koşulları nedeniyle zor günler geçiren emeklilerin, hükümet gündemine gelmesi için harekete geçiyor. Başkan Degen, "Emeklilerimiz yıllardan beridir geçim derdi ile uğraşıyor. Aldığı düşük maaşlar ile mutfağında makarna bile kaynatamaz duruma geldi. Öyle emeklimiz var ki, icralar ile boğuşuyor. Hatta bir araştırma yapılsın ilimizdeki emeklilerin yüzde kaçı icralık veya bankalara esir olmuş durumda. Borcunu borçla kapatan emeklilerimiz artık geceleri dahi uyuyamaz duruma geldi. Kırmızı ete hasret kalan, sebze ve meyveyi adeta unutan emeklilerimiz, çorba ile yatıp çorba ile kalkar oldu. Emeklilerimizin aldığı maaşlar belli. Kira mı ödesin, elektrik, su faturalarını yatırsın, yakıt parası mı ödesin yoksa diğer ihtiyaçlarını mı karşılasın. siyasilerimize teklif ediyoruz, gelsinler bir aylık emekli maaşı ile geçinsinler o zaman bizim ne demek istediğimizi ve neler yaşadığımızı anlasınlar. Hükümetin bayramlarda verdiği ikramiyeler her ne kadar yüz güldürse de yine de emeklilerimizin sorunlarının çözümüne yetmedi. Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte emeklilerimizi kabuslar basmaya başladı. Çünkü kış geldi mi bir yanda yakacak derdi diğer yanda ise yiyecek derdi emeklilerimizin belini büküyor. İlimizdeki emeklilerimizin sorunları içeren bir rapor hazırlıyoruz ve bu raporu Ankara'da gerekli mercilere ileteceğiz. ocak ayında zam beklentisinin yüksek olmasını temenni ediyoruz. Bizim hükümet kanadından istediğimiz ocak ayındaki zamdan ayrı ek bir zam. Bu manada siyasilerimiz ve bakanlıklar ile görüşmeler yapacağız. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz bununda farkında olmamızdan dolayı hükümete fazla baskıda yapmıyoruz. Ancak geçinemeyen emeklilerimizin durumunu da bir kenara atamayız" dedi.