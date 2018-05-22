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22 Mayıs 2018 13:14

Emeklilerden bir dosya da ÇSGB’ye

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, emeklilerin sorunlarını içeren bir dosyayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine takdim etti.

Emeklilerden bir dosya da ÇSGB’ye

22 Mayıs 2018 13:14


Başkan Yardımcısı Lütfü Yıldız ile birlikte Başkent Ankara’da önce Ak Parti Milletvekillerini ziyaret ederek emeklilerin sorunlarının yer aldığı dosyaları vekillere sunan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını da es geçmedi. Bakanlık yetkililerinden Özden Ölmez ile bir araya gelen dernek yöneticileri, içerisinde emeklilerin maaş artırımı, düşük emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi, sağlıkta katkı paylarının kaldırılması, yaşı geçen emeklilerin bankalardan düşük faizle kredi alabilmesi gibi isteklerin olduğu dosyayı takdim ettiler. Dernek Başkanı Ahmet Degen ayrıca emeklilere yönelik ramazan ve kurban bayramında verilecek olan 1000’er TL’lik ikramiyelerden ötürü de hükumete teşekkür etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Özden Ölmez ise, Bakan Jülide Sarıerolu’nun emekliler için yoğun bir mücadele gösterdiğini ve sorunların en asgariye indirilmesi noktasında bakanlığında çalışma içerisinde olduğunu bildirdi.




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