Emeklilere konut projesin de kura çekimi 10 Temmuz

64. Hükümetin Başbakanlığını yapan Ahmet Davutoğlu’nun emeklilere konut projesi vaadinde bulunmuştu. Kabine değişikliğinin ardından Binali Yıldırım’ın Başbakan olmasının ardından bu projenin devam edip etmeyeceği merakla bekleniyordu. Emeklilerin yüzünü güldürecek olan konut projesinde 65. Hükümetin de onayıyla Erzurum’da ilk kura çekimi tarihi belli oldu.

Türkiye’de ilk kez Erzurum’da gerçekleşecek olan kura çekimi öncesi projenin hızlanmasında ve konutların yapımında Tüm Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Degen ve AK Parti Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı’nın emeği ile TOKİ öncülüğünde Abdurrahman Gazi mahallesinde yapılan 579 konutun kura çekim tarihide açıklandı.

Tüm Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, yaptığı açıklamada, “Uzun zamandan beridir emeklilerimize yönelik yapılan konutlarda büyük aşama kaydedildi. Özellikle Milletvekilimiz Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı’nın Erzurum’da yapılan konutlarla ilgili büyük desteğini gördük. Abdurrahman Gazi Mahallesinde tamamlanan 579 konut, için kura çekimi yapılacak. 10 Temmuz pazartesi günü saat 14:00’da Necip Fazıl Kısakürek kültür merkezinde yapılacak olan kura çekiminde daha önce müracaat ederek Bankaya para yatıran üyelerimiz katılacak. Uzun uğraşlar sonucu emeklilerimiz için ilk hamle yapılıyor olması bizleri çok mutlu etti. Emekliler derneği olarak yaptığımız yoğun çalışmaların karşılığını almaya başladık. Bu süreç içerisinde bizlere desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.