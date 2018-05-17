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17 Mayıs 2018 15:12

Emeklilerin gözü şimdi TOKİ’de

Türkiye Emekliler derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Büyükşehir Belediyesinden aldığı arsa tahsisi yazısını Başkent Ankara’da Toplu Konut İdaresine teslim etti.

Emeklilerin gözü şimdi TOKİ’de

17 Mayıs 2018 15:12


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile görüşen ve emeklilere konut projesinde önemli mesafeler kat eden Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube başkanı Ahmet Degen, “Arsalar Büyükşehir Belediyesinden konutlar TOKİ’den’ projesi kapsamında yine Ankara’nın yolunu tuttu. Toplu Konut İdAresi Başkanlığında yetkililerden Hüseyin Ayhan ile bir görüşme yapan Başkan Degen, Büyükşehir Belediyesinin arsa tahsisi yazısının değerlendirilmesi için evrak kayıta giriş yaptırdı. TOKİ’den sonra soluğu Türkiye Büyük Millet Meclisinde alan Başkan Degen Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı’yı makanında ziyaret etti ve son gelişmeleri Ilıcalıya aktardı.


Milletvekili Ilıcalı ise Erzurum’da TOKİ’nin hali hazırda konutunun olması durumunda bunu emekliler için kullanması noktasında girişimde bulunacağını belirtti. Emekliler Dernek Başkanı Ahmet Degen, "Gerek Toplu Konut idaresinde gerekse Milletvekilimiz sayın Mustafa Ilıcalı ile yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Ilıcalı’nın Erzurum için gösterdiği çaba zaten tartışılmaz. Emeklilerimize bugüne kadar büyük hizmetler sunan Milletvekilimiz Mustafa Ilıcalı’yı yeniden vekil olarak görmek istiyoruz. bizim sorunlarımıza çareler arayan ve bulan sadece Ilıcalıdır.12 binin üzerinde üyesi olan ve Erzurum’un En büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Emekliler Derneği olarak sayın Ilıcalıya teşekkür ediyor ve yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.




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