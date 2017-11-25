Emniyet Genel Müdürü Selami Altunok, Erzurum’da baba ocağında Z kütüphanesi açılışına katıldı

Çocuk ve Gençleri sosyal koruma ve destek programı ÇOGEP kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yürürlüğe giren Z Kütüphane projesi ile 8 Haziran 1997 yılında Muş İlinde Şehit olan Narmanlı Polis Memuru Müslüm Akbulut’un isminin yaşatılması için Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından Narman Anadolu Lisesine yaptırılan Z Kütüphanesi Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok tarafından açıldı.

Narman Anadolu Lisesi Bahçesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının gösterileri ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Narman İlçe Müftüsü Yusuf Kars’ın Kuran-ı kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Programda Şehit Polis memuru Müslim Akbulut’un öz geçmişi okundu. Narman Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Yaman, “Zenginleştirilmiş kütüphanenin okulumuza kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün burada bir tohum ekildi yarınların teminatına yatırım yapıldı” dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise konuşmasında “Erzurum’da kış var ama Narman’da bahardan kalma bir havada sizlerle olmaktan son derece mutluyum” dedi.

Milletvekili Orhan Deligöz, açılışta yaptığı konuşmada, Kutumar dağına yapılacak olan tünelin projesini Cumhurbaşkanına sunduğunu belirterek, “Çok kısa sürede tamamlanacak proje ile artık dağı çıkıp inmeyeceğiz” dedi. Narman yedi göller mevkiinin doğa harikası olduğunu söyleyen Deligöz, “Burayı da milli parklara kazandıracağız. Peri bacalarımızı milli anıt yapacağız. Ticaret ve sağlık meslek lisesine spor kompleksi yapılıyor. Narman’a elimizden gelen bütün hizmetleri sunacağız” dedi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altunok ise Narman’a beş yıldır gelemediğini belirterek hemşerilerini özlediğini belirtti. Altınok; “Türkiye’mizin bekası için Polisimizle Jandarmamızla silahlı kuvvetlerimizle birlikte gece gündüz çalışmaktayız. Aynı zamanda bizim sosyal projelerimizde var vatandaşlarımızla bir arada olmak bu bütünlüğü sağlaya bilmek amaçlı asayiş dairesi başkanlığında bizim ÇOGEP projelerimiz var. Bu projelerimizden birisi de bu zenginleştirilmiş kütüphane anlayışı ile arkadaşlarımız iyi niyet göstermişler Erzurum’a da yapmamışlar Narman’a yapmışlar. Başka bir ilçede yok biz asli görevimizi unutmadan yedi düvelin Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde operasyon planları var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız biz bürokratlar 80 milyon insanımızla bunların planlarını bozmanın mücadelesini veriyoruz” dedi.

Altınok ve protokol daha sonra şehidin yakınları ile birlikte Z kütüphanesinin açılış kurdelasını kestiler.

Altonok Daha sonra Narman Belediyesini ziyaret etti. Narman Belediye Başkanı A.Yücel İşleyen, Narman’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Emniyet Genel Müdürü Selami Altunok’a bir plaket verdi.

Emniyet Genel Müdürü Altınok ziyaretlerinin ardından kendi köyü Olan Beyler köyüne giderek köy kahvesinde köylüleri ile sohbet ederek çay içti.