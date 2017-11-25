Törene Emniyet Genel Müdürü Selami Atınok, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Palandöken Belediyesi Başkanı Orhan Bulutlar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet personelleri, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Palandöken İlçe Belediye Başkanı Orhan Bulutlar açılış konuşmasında "Palandöken İlçesi Emniyet Müdürlüğü binamızın öncelikle hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Bu hizmet binamız bin 800 metrekare inşaat alanı olan zemin, eksi bir ve eksi iki, olmak üzere yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya mal olan hizmet binamızdır. Palandöken ilçemizin kuruluşundan bugüne kadar ilk defa kamu kuruluşunun yapılması bizim için mutluluk vericidir. İnşallah bundan sonrada yeni kamu kuruluşlarının yapılması noktasında Palandöken Belediyesi olarak elimizden gelen desteği yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Palandöken ilçemizde Emniyet Teşkilatımızın çok güzide bir binasını hizmete açıyoruz. Binamız ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen her kesi tebrik ediyorum. Böyle güzel binalarda, sağlıklı binalarda vatandaşımıza hizmet verecek olan Emniyet Teşkilatımızın bu binada huzurlu görev yapmasını temenni ediyorum" ifadelerini kaydetti.

"275 bin mesai arkadaşım, silah arkadaşımla beraber bu mücadelenin onurunu ve şerefini taşıyoruz"

Devletimize karşı gerek içeride gerekse dışarıda yapılan saldırılara karşı mücadele ettiklerini dile getiren Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ise, "Çoktandır alışmamışız böyle soğukta konuşmaya, titreye titreye konuşuyorum. Erzurum’da olmaktan, Erzurumlu hemşehrilerimle beraber olmaktan, Erzurum’da yapılmış olan güzel bir hizmeti birlikte açacak olmaktan büyük bir memnuniyet ve büyük bir mutluluk duyuyorum. Palandöken Belediye Başkanımızın yapmış olduğu gerçekten dışarıdan çok muhteşem, çok güzel görünüyor, bu hizmetten dolayı bilhassa Belediye Başkanımız Orhan Bulutlar ağabeyime selamlarımı, hürmetlerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli hemşehrilerim Emniyet Teşkilatı olarak Türkiye’nin 780 bin kilometrekaresinde bizim görev sahası içerisinde verilen görevleri en iyi şekilde layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz. Memleketimizin, milletimizin birliği bekası adına devletimize karşı yapılan bütün saldırılara gerek içeride gerekse dışarıda yapılan saldırılara karşı kardeş güvenlik güçlerimizle birlikte bu memleketin bekasına ve bayrağımızın gönderde ilelebet kalması ve şehitler verilmesi pahasına mücadelemizi yapıyoruz. 275 bin mesai arkadaşım, silah arkadaşımla beraber bu mücadelenin onurunu ve şerefini taşıyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’nin geleceği güvenlik boyutuyla da, terörün önlenmesi boyutuyla da, bizim üzerimize düşen asayişten, trafiğe aklınıza ne kadar görev yapma sahamız geliyorsa bu işler boyutuyla da daha iyi olacağına inanıyoruz, daha iyi noktalara geleceğimize inanıyoruz. Erzurum’da Emniyet Teşkilatımızın özellikle fiziki alt yapısını daha iyi bir noktaya getirilebilmesi adına çok büyük işler yapıyoruz. Geçmiş dönemden başladı devam ediyor. Kalanları da bundan sonra bitireceğiz. Çok muhteşem bir emniyet müdürlüğü binasını yapıyoruz. Türkiye’deki en iyi emniyet müdürlüğü binalarından bir tanesi olacak. Yine Çat yolu üzerinde Çevik Kuvvet Bölge Müdürlüğü olarak başlayıp daha sonra Polis Okuluna çevirdiğimiz çok muhteşem bir yarımımızla devam ediyoruz. İlerki günlerde tüm ilçelerimizde Emniyet Müdürlükleri binalarımızı tamamladık, ilçe Emniyet Müdürlüğü binası ihtiyacı olan 20 ilçemizden hiç birisinde bir sıkıntı kalmadı. Erzurum’un devlete bakışı çok farklı, devletin de Erzurum’a bakışı çok farklı. Ama Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bu toprakların ekmeğini yemiş suyunu içmiş birisi olarak bu topraklardan doğup büyüyen değerlerini çok iyi bilen birisi olarak Emniyet Genel Müdürlüğümüzün de Erzurum’a bakışı bir farklıdır. Yapılan binanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tören de Erzurum Bar Ekibi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının yaptığı gösteriler ve müzik şöleni ilgiyle izlendi.

Tören sonunda Vali Seyfettin Azizoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’a, Emniyet Genel Müdürü Selami Atınok Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’a yeni hizmet binasına yaptıkları katkılardan dolayı plaket verdi.

Tören yeni emniyet binasının gezilmesinin ardından sona erdi.