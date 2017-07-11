Emniyet Müdürlüğü hizmet binası bitme aşamasına geldi

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Palandöken ilçesinde hizmetlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatı ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya mal olan binanın Eylül veya Ekim ayları içerisinde teslim edileceğini ve 2017 yılın da hizmete gireceğini belirterek, “Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallemiz de inşaatına 2016 yılında başladık ve çok kısa bir sürede İlçe Emniyet Müdürlüğümüz bitme aşamasına geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binamız 4 kat,1bloktan oluşacak, yaklaşık bin 800 m2 kapalı bin metrekare açık alana sahip olacak. İhale bedeli yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya mal olacak. İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası ilçemizin nüfusu, personel sayısı, polise intikal eden olay sayısı, ilçemizin büyüme hızı, güvenlik riskleri, değişen şartlar ve teşkilatın hızlı büyümesi göz önünde bulundurularak modern, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilmiştir. Ayrıca engelli vatandaşların ihtiyaçlarına göre gerekli düzenlemeler yapılmıştır” diye konuştu.

Bulutlar: “Emniyet teşkilatı bizim göz bebeğimiz”

“Milletimizin bekası için göğsünü siper eden Emniyet Teşkilatımız bizim göz bebeğimiz ” diyen Belediye Başkanı Orhan Bulutlar,” Palandöken İlçe sin de olması gereken İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Yakutiye İlçe sınırların da hizmet vermekte. Buda çalışma ortamını zorlaştırıyor. Kurumlar arası yaptığımız işbirliği neticesin de Palandöken Belediyesi olarak yapımını üstlendiğimiz bu yeni hizmet binasıyla İlçemize gelen emniyet personeli en güzel şekliyle güzel bir ortamda çalışma olanağı bulacak. Milletimizin huzurunu, güvenliğini sağlayan Kolluk Kuvvetlerimizin çağdaş, modernin ve günümüzün gerekesimler olan fiziki yapıları tamamlanmış hizmet binalarında daha sağlıklı görev yapacakları inancımız her zaman tam olmuştur. Bu nedenle bu yeni ilçe emniyet hizmet binamız başta ülkemize, teşkilatımıza, milletlimize, şehrimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu vesile ile bu vatan uğruna canlarını seve seve veren bütün şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyor ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza açıl şifalar, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.