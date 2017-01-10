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10 Ocak 2017 15:53

Emniyet Müdürü Aslan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Emniyet Müdürü Aslan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak 2017 15:53

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Müdür Aslan mesajında şu görüşlere yer verdi:
“10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutlamaktayız. Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. İşletmelerin en büyük sermayesi ve en büyük varlığı kuşkusuz çalışan insan kaynağıdır.
Bu nedenle, güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Toplumun gelişimi ve kalkınma süreci de, basın çalışanlarının desteği ile daha hızlı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim”



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