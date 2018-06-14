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14 Haziran 2018 11:18

Emniyet Müdürü Aslan’dan bayram mesajı

Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Emniyet Müdürü Aslan’dan bayram mesajı

14 Haziran 2018 11:18


Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, mesajında şu görüşlere yer verdi:


“Ramazan ayının yardımlaşmanın ve paylaşmaların yoğun olarak yaşandığı, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluşa vesile olacağı müjdelenen Ramazan ayını geride bıraktığımız şu günlerde dargınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, birlik, beraberliğin ve kardeşliğin güç kazandığı Ramazan Bayramına ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız.


Bu vesileyle tüm teşkilat personelimizin ve ailelerinin Ramazan Bayramlarını en içten duygularla kutlar, başta ülkemiz olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize güç katmasını, tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim.”




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