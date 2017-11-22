Emniyetten şehit ve gaziler anısına hayır kurbanı

Erzurum Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak personelimizin başarılı çalışmaları ile ilimizde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için her türlü gayret gösterilmektedir. Çalışmalarımız bundan böylede aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu anlamda personelimizin moral ve motivasyonu, çalışma azminin en üst düzeye çıkarılması anlamında İl Emniyet Müdürümüz Ahmet Aslan’ın da katılımıyla Gölbaşı Polis Merkezi Amirliğimiz bahçesinde tüm şehit ve gazilerimizin de anısına hayır kurbanı kesimi gerçekleştirilmiştir” denildi.