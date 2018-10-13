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Emniyetten şehit ve gaziler anısına hayır kurbanı

Erzurum Emniyet Müdürlüğünce şehit ve gaziler anısına hayır kurbanı kesildi.


Erzurum Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Erzurum Emniyet Müdürlüğünce, İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Aslan'ın ve personelimizin katılımları ile şehit ve gazilerimiz ile görevi başında vefat eden ve yaralanan teşkilat mensuplarımızın anısına, Cuma namazından sonra Gölbaşı Polis Merkezi Amirliğimiz bahçesinde okunan Kur'an-ı kerim tilaveti ardından kurban kesimi yapılmış olup şehit ve gazilerimiz dualarla anılmıştır.” denildi.

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