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01 Aralık 2017 14:34

EMO’dan STK’lara çözüm ziyareti

Erzurum Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Namiye Sınırkaya, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor.

EMO’dan STK’lara çözüm ziyareti

01 Aralık 2017 14:34


Göreve başladığı 2015 yılından beri aktif çalışmaları ile dikkat çeken EMO Başkanı Namiye Sınırkaya, STK ve siyasi partileri de ziyaret etmeye başladı. Sınırkaya, aralıklarla da olsa STK ve siyasi parti Erzurum temsilcilerini ziyaret ettiklerini belirterek, Erzurum’un sorunlarını gündeme getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Sorunların ancak el birliği ve ortak akıl çalışması ile çözüme kavuşturulabileceğinin altını çizen Sınırkaya, seçildiğimiz günden bu güne kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üyelerimize oda olarak verdiğimiz rutin hizmetlerimizin yanısıra her türlü sorunlara çözüm yolları arayışındayız. Gerek üyelerimizin gerekse Erzurum halkının müreffah bir kent yaşamı sürdürmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Ancak, bizim ilk öncelikli çalışmalarımız arasında bize ihtiyaç duyulan her yerde bizlerin var olması. Toplumsal konularda daha duyarlı olmak. Her türlü teknik konularda vatandaşlarımıza daha yakın olmayı amaçladık.”dedi.


Başkan Sınırkaya, STK’lar arasındaki birlik beraberliğin kaynaşması ve ortak haraket edilmesi’ sloganı ile yola çıktıklarını hatırlatarak, ziyaretlerin bundan sonrada devam edeceğini bildirdi.


Bu arada Mimarlar Odası eski başkanlarından Nurhan Yıldız’da EMO’yu ziyaret ederek Oda Başkanı Namiye Sınırkaya ile görüştü.


Yıldız, Sınırkaya’nın bir bayan olarak aktif ve önemli bir STK’nın başında olmanın vermiş olduğu bütün zorlukların üstesinden geleceğine inandığını ifade etti. Yıldız, Sınırkaya’ya görevinde başarılar diledi.




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