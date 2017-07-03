En başarılı üniversiteler sıralamasında Atatürk Üniversitesi 9. Sırada

9 kriter üzerinden yapılan değerlendirmeye göre Atatürk Üniversitesi, devlet üniversiteleri sıralamasında 9’uncu oldu.

Sıralamada, makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterlerin esas alındığı sıralamada, geçen yıl 10’uncu olan Atatürk Üniversitesi bir basamak daha ilerleyerek başarısını sürdürmüş oldu.

Azim ve kararlılıkla çalışmanın önemine değinen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Göreve geldiğimiz günden bu yana neredeyse bir yıl geçti. Hayata geçirdiğimiz projelerin meyvelerini almak bizleri mutlu ediyor. Devraldığımız bayrağı daha da yukarı taşımanın gayreti içerisindeyiz. Sosyal çalışmalarımızı bilimsel ve akademik çalışmalarla harmanlayınca olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Bu anlayışla planladığımız projeler de ulusal ve uluslararası düzeyde karşılık buluyor. Bundan sonraki amacımız listenin üst sıralarına yükselmek olacaktır” dedi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 68 Tıp Fakültesi arasında 7’nci sırada

68 Tıp Fakültesi arasında 7’nci sırada yer alan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin de yakalamış olduğu bu başarıyı kutlayan Rektör Çomaklı, “Tıp Fakültemiz bölgemiz ve ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Gerek Araştırma Hastanemiz de üstlendiği misyon, gerekse de ülkemize kazandırdığı değerler açısında bu başarıyı kıymetli buluyor, emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, URAP Araştırma Laboratuvarı’nın 2009’dan bu yana Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıraladığını hatırlattı.

Bu yılki Türkiye sıralamasında, Web of Science/InCites ile YÖK’ün yayınladığı verilerin kullanıldığını anlatan Akbulut, URAP’ın geliştirdiği bu sıralama sisteminin, üniversitelerin kendi konumları hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olmayı amaçladığını ifade etti. Üniversitelerin bazı alanlardaki eksiklerini belirleyip kendilerini geliştirmelerini ve dünya sıralamalarında daha üst sıralara yükselmelerini istediklerini dile getiren Akbulut, "Geçtiğimiz yıl dünya sıralamalarında, ilk bin de 18 ve ilk 2 binde 76 üniversitemiz yer alma başarısını gösterdi. Dünyada 20 bin civarında üniversite olduğu göz önüne alındığında, üniversitelerimizin çoğu üniversiteden daha iyi konumda olduğu görülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.