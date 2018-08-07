Fulya Tezel, en yaygın yaz lekelerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Fulya Tezel, “Bir yara iyileşirse, sonunda bir yara izi olabilir. Yüz bölgesinde meydana gelen izler çeşitli şekillerde oluşur ve yaralanma, akne, yanık veya ameliyat nedeniyle olabilir. Bu da leke oluşmasına neden olmaktadır. Yüzünüz sürekli olarak çevreye yani dış etkenlere maruz kaldığından, vücudunuzun bu kısmındaki yaraların daha uzun bir zamanda iyileşmesi söz konusu olabilir. Ortaya çıkan lekelerin giderilmesi için dermatolojik uygulamalar hem güvenli hem de sonuç odaklı yöntemlerdir. İyi haber şu ki, yüzdeki leke izlerini tedavi etmek istiyorsanız, size yardımcı olabilecek birçok seçeneğiniz var. Bu popüler yöntemleri okuduktan sonra dermatoloğunuza danışıp lekelerinizden kurtulabileceğiniz yöntemleri konuşabilirsiniz” dedi.

Dermabrazyonun, yüz yaralarının tedavisi için etkili ve en bilinen yöntemlerden biri olduğunu ifade eden Dr. Tezel, “Eczane satın alınabilen mikrodermabrazyon kitleri aksine, dermabrazyon bir dermatolog tarafından gerçekleştirilir. Hassas ciltler için uygun değildir. Buna ek olarak uygulamanın ardından yüzde 50’ye kadar iyileşme sağlayabilir. Kimyasal peeling, ciltte tek bir tabaka halinde uygulanan hafif asitleri içerir. Sonuç olarak, cildin üst tabakası (epidermis) yeni bir deri tabakasını açığa çıkararak pul pul dökülür ve çıkar. Üç tür kimyasal peeling vardır: Derin peel: Bu kabuk, fenolü kullanır ve skarlar için kullanılan en yaygın tiptir çünkü cilde daha derin girer. Yüzeysel peel: Bu kabuğun daha hafif etkileri vardır ve küçük yara izleriyle ilişkili renk bozulmasını iyileştirebilir. Orta peel: Ayrıca renk değişikliği için kullanılırken, bu kabuktaki glikolik asit genellikle antiaging tedavileri için kullanılır. Kimyasal peeling sonrası cildiniz hassaslaşacağı için dikkat etmelisiniz. Dermatoloğunuz ile sürekli olarak iletişim halinde kalmanızı tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Lazer yüzey yenilemenin, kimyasal kabuklar ve dermabrazyon ile aynı amaca sahip olduğunu kaydeden Dr. Tezel, “Cildin üst tabakasını çıkarmak. Asit ve aletlerden farklı olarak, lazerle yüzey temizliği cilt temizleme için yüksek güçlü lazer ışınları kullanır. İki türü vardır: erbiyum ve karbondioksit lazer yüzey yenileme. Erbiyum yüz için en güvenli yöntem olsa da, lekelerin tedavisinde en etkili karbondioksit tedavisi gibi görünmektedir. Tedavi bittikten hemen sonra, tamamen iyileşene kadar bölgeyi bandajlı tutmanız gerekir. Lazer yenileme, diğer tedavilerden daha hızlı iyileşme süresine (3 ila 10 gün) sahiptir. Sürekli olarak akne problemi yaşayan insanlar için iyi bir seçim değildir. Tüm bu tedavi seçeneklerini arttırmak mümkündür. Ancak uzman dermatoloğunuza mutlaka danışmalı ve böyle hareket etmelisiniz. Kendi başınıza uygulayacağınız tedaviler cildinizi, dönüşü olmayan kötü yollara sevk edebilir ve zarar görebilirsiniz. Bu yöntemlere ek olarak diğer tüm dermatolojik uygulamalar hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin” açıklamalarında bulundu.