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14 Ağustos 2018 13:10

ER-VAK Gençlik boş durmuyor

Erzurum Kalkınma Vakfı Gençlik Komisyonu (ER-VAK Gençlik) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından birlikte yürütülen ‘Genç Bank’ projesi kapsamında Erzurum’da 50 gencin 7 projesi hayata geçirildi.

ER-VAK Gençlik boş durmuyor

14 Ağustos 2018 13:10

Projelerden yaklaşık bin kişi faydalandı.


Projeler hakkında bilgi veren proje koordinatörü Doğukan Topalli; “Hayata geçirdiğimiz 7 projeden yaklaşık 1000 kişi fayda sağladı. Bu projeler kapsamında; şehrimizin değişik noktalarına yerleştirdiğimiz kedi evleri sayesinde sokak hayvanlarına barınak sağladık, 50. yıl ortaokuluna kurulacak müzik sınıfına katkı sağladık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını köy okullarında çocuklarla kutladık, ‘Bir Avuç Sevgi’ projesi ile dünün gençleri yaşlılarımız ile bir günümüzü ile yaşlı bakım evinde geçirdik, Pasinler ilçemizde iki okula kütüphane kurduk ve Uzundere ilçemizde uçurtma şenliği yaptık. Ayrıca engelipaylas.com sitesini hayata geçirerek engelliler ile eğitmenler ve doktorlar arasında bir ağ oluşturup engelliler ve ailelerinin evlerinde de ücretsiz hizmet almalarını sağlayacak bir projeyi hayata geçirdik. Başlangıçta 7 kişi olan bu ekip şimdilerde 100 kişilik kalabalık bir ekiple çalışarak engellilere ve ailelerine destek sağlıyor. Bu dönem de bize destek veren Erzurum Büyükşehir belediyesine, Uzundere belediyesine ve bütün destekçilerimize teşekkür ederiz. Yeni dönemde daha güzel projelerde görüşmek üzere” dedi.


GençBank nedir?


GençBank, 2011 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından koordine edilen ve yerel kurumların ev sahipliğinde gerçekleşen bir gençlik çalışması modelidir.


Uluslararası “YouthBank Ağı’nın” parçası olan ve C.S Mott Vakfı tarafından desteklenen proje; gençlerin güçlendirilmesini, yerel hayata katılımlarının arttırılmasını, kişisel gelişimlerini desteklemeyi ve yaşadıkları yerlerde pozitif katkılar sağlamalarını hedefleyen bir gençlik hibe programıdır.


Yerel gençlik STK’ları, gençlik merkezleri, belediyelerin ve kaymakamlıkların gençlik çalışma birimleri gibi kurumlar ev sahibi olarak bulundukları yerelde projenin ortakları olmaktadırlar.


GençBank’la 15- 25 yaş arası bütün gençler, yerellerinde gördükleri sorunlara veya ihtiyaçlara yönelik fikirler üretmekte ve bu fikirleri akranlarının desteği ile hayata geçirmektedir.


Her yerelde yerel kurum ortaklarının bünyesinde bir araya gelen bir grup genç bu hibe programının yürütücüleri oluyor. Ellerinde bulunan hibenin dağıtımına dair faaliyetlerde bulunan yürütücü ekip, akranlarının sosyal sorumluluk, gençlik ve eğitim gibi proje fikirlerini küçük hibelerle desteklemektedir.




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