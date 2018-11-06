ER-VAK'tan “9 Kasım Yürüyüşü'ne” bir kültür hizmeti daha

Bu yıl, 6'ıncısı yapılacak olan “9 Kasım Tabyalar Yürüyüşü” hakkında bilgiler veren Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel ,Doğu'nun Çanakkale'si olarak bilinen Aziziye Zaferi'nin, “ Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez “diyen dadaşların, kendisinden silah ve teçhizat bakımından üstün olan Rus birliklerine karşı kazandığı önemli bir zafer olduğunu hatırlatarak, Aziziyede yazılan bu destanın, milli direncin ve ordu-millet dayanışmasının en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Güzel, Feridun Fazıl Tülbentçi ‘nin “Dadaşların bu şanlı direnişini “Kahraman Erzurumluların genç. ihtiyar, erkek ve kadınlarıyla oluşturduğu Aziziye Müdafaası; bizzat tarihin kendisine bile şeref kazandırmıştır” sözü ile en güzel şekilde ifade ettiğini söyleyerek, 9 Kasım 1877 yılında yaşanan bu destanı gelecek nesillere aktarmanın ve Aziziye ruhunu canlı tutmanın milli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bu tarihi olayı hatıralarda tutmak amacıyla ilk olarak 1935 yılında tabyalarda önemli bir tören yapıldığını hatırlatan Güzel, Aziziye Savaşı'nda, ordusunun yardımına koşan Erzurum halkının kahramanlığını yaşatmak için bu törene, o günün kıyafetlerini taşıyan erkek ve kadınların katıldığını, hatta; Aziziye Savaşı'nın efsane ismi Nene Hatun ile savaşın kahramanlarından Haydar kızı Hürmüz ,Kadir kızı Name, Kasapbaşı Ağabey, Haydar oğlu Şükrü usta, Mirza oğlu Hacı Hasan, Behlül oğlu Arslan'ın törende ön safta yer aldıklarını ve 1952 yılında da buna benzer bir törenin yapıldığını ve uzun yıllar bu törenlere ara verildiğini ifade etti.

Fikri öncülüğünü Erzurum Kalkınma Vakfı'nın yaptığı “ 9 Kasım Tabyalar Yürüyüşü” ismi altındaki törenlerin, 2013 yılında dönemin valisi Ahmet Altıparmak'ın destek vermesiyle tekrar başlatılarak geleneksel hale dönüştürüldüğünü belirten Güzel, on binlerce Erzurumlunun aynı ruhla katıldığı bu yürüyüşün ,milli bilincin ve milli refleksin anlamlı bir göstergesi olarak gelecek için ,önemli mesajlar içerdiğini belirtti.

Erzurum Kalkınma Vakfı olarak her yıl farklı bir kültür hizmeti ile “9 Kasım Tabyalar Yürüyüşüne” katkı sunduklarını ifade eden Güzel, Tumgeneral Vehbi Kocagüney'in, Erzurum Kalesi ve Savaşları” ile Aziziye Tabyası Savaşları ,Emk. Top.Alb.Sabri Topdağı'nın “ Aziziye-Mecidiye tabyaları ve tabyalarda yazılan destan” isimli kitaplardan sonra, bu yılda Şevket Kaan Gündoğdu'nun kaleme aldığı “Aziziye Zaferine Yazılan Şiirler Seçkisi” isimli kitabı Er-Vak yayınları arasında çıkardıklarını, ve ücretsiz olarak dağıtacaklarını söyleyerek, 9.Kasım 1877 yılında ”Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli” diyerek tabyalara koşan, Nene Hatun'un torunları Erzurumluları 9 Kasım 2018 Cuma günü yapılacak olan “Tabyalar Yürüyüşüne” davet etti.