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17 Mayıs 2018 11:30

ERAKDAY’dan İç Anadolu gezisi

Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY), Ramazan ayına İç Anadolu gezisi yaparak girdiler.

ERAKDAY’dan İç Anadolu gezisi

17 Mayıs 2018 11:30

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve kısa adı KÜSEL olan ‘Kültür Sanat El Ele’ projesi kapsamında dernek üyelerinden oluşan 20 bayan İç Anadolu Bölgesi’ni gezdiler. 13-15 mayıs tarihleri arasında gerçekleşen gezi hakkında bilgi veren ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu, dernek üyeleriyle birlikte Erzurum’dan başlayan gezi programı kapsamında Erzincan, Sivas, Kayseri, Ürgüp, Konya, Ankara, Yozgat ve Sivas’ı gezdiklerini söyledi. Kayseri ve Ankara’da konakladıklarını aktaran Saltuklu, “Gittiğimiz illerde tarihi ve turistik yerleri gördük, görülmesi gereken özellikli mekanları gezdik. Sivas Ulu Cami, Kongre Binası, Kayseri Kalesi, Bağ Evleri, Ürgüp Peri Bacaları, Konya Mevlana, Anıtkabir, Kocatepe Camii, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Camii, Hacı Bayramı Veli Camii gibi mekanları gezme ve görme fırsatı bulduk. 20 dernek üyesi hanımla gerçekleştirdiğimiz gezi oldukça verimli geçti. Üyelerimiz oldukça memnun kalırken, bu tür gezi ve ziyaret programlarının tekrarlanması ve artırılması noktasında çabalarımız sürüyor.” dedi.


Saltuklu, “Amacımız evlerinden çıkamamış maddi imkanları olmayan kadınlarımıza belli aralıklarla bölgelerimizi ve illerimizi gezdirerek bilgi sahibi edindirmek ve tanıtmak. İmkanlar elverdiği sürece de aileleriyle bu mekanları gezebilme noktasında gayretlerimiz devam ediyor.” dedi.


Başkan Saltuklu, gezinin düzenlenmesine vesile olan İçişleri Bakanlığı’na ve diğer emeği geçenlere de teşekkür etti.




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