Erasmus ile Romanya'ya uçtular

Erzurum'un Pasinler ilçesi Alvar Ortaokulu öğrencileri Erasmus+projesi kapsamında Romanya'ya gitti.

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığınca yürütülen K219 okullar arası stratejik ortaklıklar kapsamında Ulusal Ajans tarafından başarılı bulunarak kabul edilen ''Modern Classes For Digital Natives''(Dijital öğrenciler için modern sınıflar) adlı Erasmus + projesi 1 Eylül 2017 ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında İtalya, Polonya Romanya, İsveç ile Türkiye de Alvar Ortaokulu arasında Bilişim Teknolojileri, Matematik, Dil ve Din eğitimi alanlarında eğitim çalışmaları yapılacak. İtalya ve Polonya'dan sonra 3. Yurtdışı hareketliliği 07/13 Ekim 2018 tarihleri arası Romanya'ya yapılacak. Her ülke kendi dil eğitimini bilişim ortamında sunarak eğitim çalışmalarını tamamlayacak.

Konu hakkında Okul Müdürü Çetin Uğur, "2012-2014 yıllarında Comenius Projesi kapsamında okulumuzdan 5 Avrupa ülkesine 14 öğrenci 15 öğretmen hareketliliği gerçekleştirerek kültür ve tarih eğitimi alanında çalışmalar yaptık. Bu ülkelerden Erzurum'a gelen 25 öğretmeni 10 gün misafir ederek hem eğitim hem de ülke tanıtımına katkıda bulunduk. 2017-2019 yılları arasında ise Erasmus+ projesi kapsamında 4 Avrupa ülkesi ile okulumuz arasında yine eğitim ve ülke tanıtımı çalışmaları yapacağız. Bu kez okulumuzdan 12 öğrenci 10 öğretmen bu projede yer alacak. İnanıyoruz ki uluslararası projeler hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin eğitimlerinde kalitenin ve ufuklarının artmasına vesile olmaktadır. Yerinde yaparak yaşayarak öğrenmek tanımak, tanıtmak ve bu birikimleri diğer paydaşlara aktarmak bu projelere ilginin artmasını sağlayacaktır. Yorucu bir süreç ama sonuçlarına bakıldığında eğitime katkı sağlayabildiğimiz ölçüde tüm yorgunluklarımız mutluluğa dönüşüyor. Proje de desteğini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya'ya ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim" dedi.