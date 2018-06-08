Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem’in eğitim öğretim yılı sonu mesajı şöyle;

“2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılını Aşkale’mizde huzurlu bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarılı ve huzur dolu eğitim öğretim yılının tamamlanmasında bizlere katkıda bulunan başta Aşkale Kaymakamımız Mehmet Aksu olmak üzere tüm yerel yöneticilerimize, kurum ve kuruluşlara, basın mensuplarımıza, eğitime gönül vermiş tüm hayırseverlere şükranlarımı arz ediyorum.

2017-2018 eğitim-öğretim yılını geride bırakırken bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimizi, idarecilerimizi, velilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim camiasında görev alan tüm personelimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, gayretlerinin devamını diliyorum.

Değerli Meslektaşlarım; Sizler bir neslin yetiştirilmesinde önderlik yapan kişilersiniz aynı zamanda birer rol modelsiniz. Öğrenciyle birebir göz teması kuran, gönül birliği sağlayan, çocukların ve gençlerin kendisine örnek aldığı eğitim öncülerisiniz. Geleceğin “Büyük Türkiye’si” sizlerin gayretleriyle şekillenmektedir. Bilimin ve teknolojinin her alanda hızla yenilendiği günümüzde sizlerin de her alanda donanımlı olmak için alanınızla ilgili fedakâr emeklerinizi can-ı gönülden kutluyor, hepinize teşekkür ediyorum.

Kıymetli Velilerimiz; Sizler en değerli varlıklarınızı, çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Onlara geleceklerini şekillendirmeleri; vatana, millete hayırlı evlatlar olmaları; yaşadıkları bu toplumda bir birey olarak kendilerini ifade etmeleri ve çağın gerektirdiği ihtiyaçlarla donanmaları için büyük özveride bulundunuz. Her anne baba çocuğunun başarılı olmasını ister. Bu çercevede sizlerin ne kadar fedakar olduğunuzun bilincindeyiz.

Sevgili Öğrencilerimiz; 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı boyunca göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmaların karşılığı olan karne heyecanınıza yürekten katılıyor, ben de sizlerle birlikte aynı heyecanı yaşıyorum. Sizler başarının, durağan bir kavram olmadığını emek vererek yapılan çalışmaların sizlere başarı sağladığını biliyorsunuz. Üşenmeyin, ertelemeyin, vazgeçmeyin. Sizlerin başarısı, ülkemiz ve milletimiz için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Geleceğimiz adına sizlere olan güvenimiz tamdır. Sizleri, öğretmenlerimizin öncülüğünde soran, sorgulayan, okuyan, araştıran, düşünen, eleştirel değerlendirmelerde bulunan, teknolojiyi bilinçli şekilde kullanan, planlı ve düzenli çalışan, üreten, sorumluluğunun bilincinde, insan haklarına saygılı, yenilikçi bireyler olarak yetişiyor görmek bizleri her zaman sevindiriyor, gururlandırıyor.”