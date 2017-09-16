Ergenlik dönemin de akne ve sivilce izlerine dikkat

Özellikle ergenlik döneminde baş gösteren ve zamanla gittikçe artan sivilceler, kötü bir görünüşe neden olduğu için herkesin muzdarip olduğu bir sorun olduğunu dile getiren Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “İnsan derisinin içinde özellikle de boynun yukarısında kalan bölgelerde her tüy ağzına bir yağ gözeneği düşmektedir. Bu yağ gözeneklerinin içinde de cildimizin parlaklığını sağlayan, onu dış koşullardan, rüzgar, güneş vb. koruyan sebum diye bilinen sabunumsu bir madde bulunmaktadır. Gözeneklerin içerisine dolan bu yağ, bakteri ve ölü hücre kalıntılarının birikmesi ve havayla temas etmesi akne ve sivilcelerin ortaya çıkmasına neden olur” diye konuştu.

Güngen, “Yiyeceklerin ( kuruyemiş, yağlı yiyecekler, gazlı içecekler vs ) akneyi arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Ancak eğer bu gıdaları yediğinde kişide akne lezyonlarının arttığı gözlendiyse bu gıdalardan uzak durulmalıdır. Yüz temizliğine önem gösterilmelidir. Uzmanımızın tavsiye ettiği ürünlerle cilt günde 2 kez arındırılmalıdır. Merkezimizde uygulanan akne tedavisiyle cildiniz yepyeni ışıl ışıl bir görünüme sahip olacak” şeklinde konuştu.